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Видеофакт: На минском стадионе «Динамо» отвалилось слово «власть»

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  • 25.05.2020, 8:23
  • 12,371
Видеофакт: На минском стадионе «Динамо» отвалилось слово «власть»
Фото: twitter.com/goats_by

На стадионе в это время находился Виктор Лукашенко.

На минском стадионе "Динамо" отвалилась "Улада". 24 мая во время вручения футболистам БАТЭ Кубка Беларуси упала одна из частей рекламного щита, на котором было слово "Уладальнік" ("Обладатель"), сообщает euroradio.fm.

По иронии судьбы упала его первая часть. А "улада" в переводе с белорусского — "власть".

На стадионе присутствовал Виктор Лукашенко, помощник диктатора по национальной безопасности и руководитель Национального олимпийского комитета.


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