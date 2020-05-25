Кадыров заболел коронавирусом: чем это грозит Путину Иван Яковина, «Новое время»

25.05.2020, 8:31

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ИВАН ЯКОВИНА

COVID нанес удар в самое сердце российской системы власти.

Владимир Путин люто ненавидит Александра Габышева. Думает, что шаман украл у него президентскую удачу. С походом якута в прошлом году атомные ракеты начали взрываться на испытаниях, чудо-подлодки горят и тонут, и даже оппозиция в Москве начинает бунтовать из-за местных выборов. А недавно коронавирус нанес удар в самое сердце путинской системы власти — в Москву доставили Рамзана Кадырова.

Коронавирус скосил Кадырова

В российских околокремлевских кругах очень распространено мнение, что Владимир Путин люто ненавидит якутского шамана Александра Габышева. Причем ненавидит не просто так, а по очень серьезной причине — якобы шаман украл его президентскую удачу.

Конечно, к такой версии событий можно относиться с юмором, но объективная реальность сейчас ей не противоречит.

В последние года полтора у Путина буквально все валится из рук. С походом шамана в прошлом году атомные ракеты начали взрываться на испытаниях, космические ракеты — падать в океан, чудо-подлодки горят и тонут без видимых причин, и даже оппозиция в Москве начинает бунтовать из-за ничтожных местных выборов.

Ну, а дальше еще хуже: в декабре шаман пошел в новый поход, и тут же появился коронавирус. Пандемия обрушила цены на нефть и запустила ужасный экономический кризис. Природа, конечно, очистилась. Но у Путина сорвались два главных дела года: сначала он не смог провести всеобщее голосование по объявлению себя вечным царем; потом пришлось отменить юбилейный парад победы.

А эти два мероприятия были исключительно важны для Путина. Референдум он воспринимает как подтверждение своей легитимности. Если угодно — небесного, божественного мандата на правление. Ну, а парад победы — символический акт своего доминирования, своей победы, своей власти.

После этого коронавирус стал выкашивать ряды ближайших соратников российского президента. В больнице оказался премьер-министр, три простых министра, несколько церковных начальников и даже личный пресс-секретарь самого Путина.

Конечно, в такой ситуации любой человек начнет пугаться своей тени, а у Путина давно развилась самая настоящая оккультная паранойя. Он приказал своим дементорам арестовать и посадить его в Якутский Азбакан. Но, как выяснилось, габышевская магия действует и оттуда.

В минувший четверг коронавирус нанес удар в самое сердце путинской системы власти. Специальным медицинским рейсом из Грозного в Москву доставили чеченского султана Рамзана Кадырова.

Как сообщают источники российских СМИ, несколько дней назад он почувствовал недомогание. Сначала он лечился как от обычной простуды, но это не помогло — ему стало хуже.

Компьютерная томография показала, что у него обширное поражение легочных тканей. В тяжелом состоянии Кадырова направили в одну из московских клиник для элиты — либо в Коммунарку, либо в ЦКБ.

Как выяснилось, в Чечне за годы его правления так и не появилось ни одной больницы с достаточно подготовленным персоналом и необходимым оборудованием. Зато там появились десятки бентли и роллс-ройсов, но это другая тема.

Кстати, сам Кадыров предлагал бороться с нарушителями режима изоляции довольно жесткими методами.

На людях Кадыров не появлялся с 15 мая. Судя по всему, состояние его здоровья и правда достаточно сложное. Хотя, конечно, он — человек относительно молодой, спортсмен, без вредных привычек. Наверняка поправится.

Что все это значит для Путина

Но тут надо сказать, что Чечня — это особенный регион России. Там очень много вооруженных людей, которые слушаются только одного начальника — Рамзана Кадырова.

Если он на долгое время куда-то исчезнет, там может начаться борьба за власть между разными влиятельными людьми и дестабилизация ситуации.

Если же российские врачи не смогут спасти Кадырова, то неприятности начнутся уже у самого Путина.

Он скован с чеченским лидером одной цепью. Без преданных Кадырову вооруженных отрядов сломается баланс власти в самой Москве. Режим Путина потеряет одну из своих несущих стен. Кадыров, кстати, тоже не сможет править Чечней без Путина и бесконечного потока денег из Москвы.

Между ними есть и сильная эмоциональная связь — Путин отчасти заменил Кадырову отца, убитого в 2004 году. А Кадыров стал для Путина сыном, о котором российский президент мечтал всю жизнь, но так и не получил.

Таким образом, сейчас можно без преувеличения сказать, что все силы российского государства сейчас брошены на спасение жизни Рамзана Кадырова — самого главного и самого близкого для президента РФ человека.

Посмотрите, какой кортеж вез Кадырова из аэропорта в больницу. Я думаю, английскую королеву возят намного скромнее.

Сейчас, конечно, невозможно сказать, сумеют ли врачи вылечить Кадырова. Однако сам факт того, что его жизнь оказалась в большой опасности, должен очень сильно напрячь Владимира Путина. Дело в том, что если и существуют какие-то высшие силы, то они прямым текстом уже кричат ему, что пора уходить на покой, если он не хочет стать следующим в очереди на неприятности.

Скорее всего, он их не послушает. Но тогда в дело вступят уже другие силы. По мнению ведущих российских социологов, уже летом текущего года в России начнутся массовые антиправительственные выступления. Кстати, шаман Габышев, которого так сильно не любит и боится Путин, полностью согласен с этим прогнозом.

Иван Яковина, «Новое время»