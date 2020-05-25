Беларусь накроет волна увольнений? 14 25.05.2020, 8:43

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Фото с сайта ria.ru

Проблемы экономики будут решать за счет сокращения занятости.

Ряд белорусских бизнесов сегодня пошел по пути сокращения занятости, другие сократили расходы на оплату труда, пишет ej.by.

Как рассказал старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Родион Морозов в ходе вебинара «Поднять целину. Как коронавирус повлиял на экономику Беларуси и что нужно сделать, чтобы «прорваться», основной проблемой белорусского бизнеса является сегодня падение выручки. Об этом заявили 64% предприятий.

Среди других главных проблем падение спроса на внутреннем рынке назвали 59% респондентов, а нестабильность курса – 40% опрошенных. При этом 22% среди сложностей выделили сохранение размеров арендной платы и налогов при сокращении либо остановке деятельности.

«Получается, что в нашей стране в первую очередь бизнес реагирует на такие сложные изменения увольнением сотрудников и сокращением расходов на оплату труда», – признал Родин Морозов.

В туризме стоит вопрос банкротства

Директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского Жанна Тарасевич описала ситуацию с бизнесом в разрезе отраслей.

Так, по ее словам, туристическая сфера практически остановилась, в том числе пострадало все, что связано с этим сектором, то есть гостиницы, общественное питание и др.

Прогноз туристических ассоциаций таков: в ближайшем будущем смогут выжить до конца года только 30% от численности туристических организаций. Каким-то образом сведут концы с концами те компании, которые смогут переориентироваться на внутренний туризм.

Тарасевич подчеркнула, что в туризме стоит вопрос банкротства. Мало того, данная проблема еще обостряется отношениями бизнеса с потребителями. Клиенты требуют возврата ресурсов, которых у туристических компаний по большому счету нет.

«Частичный возврат средств ожидается, но не так быстро. Со стороны государства хоть и подготовлен проект указа, но он еще не принят, поэтому туристическая отрасль находится в бедственном состоянии», – рассказала она.

Бизнес пошел на сокращение занятости

Ряд бизнесов пошел либо на сокращение занятости (условно работник работал на ставку, стал работать на 0,25) либо на полное увольнение, но с продолжением работы и оплатой «черным налом». То есть практически занятость стала уходить в теневой рынок, рассказала Жанна Тарасевич.

«Это характерно для микробизнесов и индивидуальных предпринимателей, которые работают на рынках, а также в таких секторах как такси и грузоперевозки», – сказала она.

Эксперт объяснила это тем, что у этого бизнеса не было финансовой подушки, а надо платить заработную плату, плюс существуют большие обязательные социальные отчисления.

Представитель бизнес-союза отметила, что бизнес, работающий в секторе бытовых услуг и общественном питании, заявил о 50% выручки. Здесь предприниматели пошли по пути сокращения занятости или переориентировались на иной вид деятельности.

«То есть пока бизнес в основном решает проблему за счет занятости», – рассказала эксперт.

«От государства бизнес получил пока лишь небольшие послабления в отношении арендной платы либо отсрочки платежей. Многие предприятия даже не воспользовались данной отсрочкой, понимая, что завтра эта отсрочка будет плачевной», – заметила она.

Падение выручки

Также падение выручки у бизнеса произошло не только за счет сокращения спроса, но и за счет принятых решений со стороны государства. Например, министерство здравоохранения запретило оказывать стоматологическую помощь населению, за исключением обращений по острой боли.

Многие организации перешли на гибкий график работы, и не оказывали такую помощь - не потому что не было спроса, а потому что был приказ, уточнила Жанна Тарасевич.

«Часть импортеров на какой-то период времени также приостанавливало свою деятельность из-за не очень разумных идей со стороны правительства по поводу системы ценообразования. Когда было введено ограничение на рост цен в 2% и т.д., импортерам было выгоднее прекратить работу, чем работать себе в убыток», – заметила она.

Что с государственной поддержкой?

На сегодня малый и средний бизнес практически не получил государственной поддержки за исключением небольших изменений в налогообложении для индивидуальных предпринимателей и в арендной плате, обратила внимание эксперт.

«Поэтому бизнесу надеяться приходиться только на себя. Поддержку получил крупный бизнес либо государственные предприятия, по которым сегодня точечно либо списочно принимаются решения», – заключила Тарасевич.