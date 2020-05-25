Ученые нашли в Африке артефакт, перевернувший взгляды на историю человечества 1 25.05.2020, 8:54

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Иллюстрационное фото

Предмет был обнаружен в одной из пещер реки Класис на восточном побережье Южно-Африканской Республики.

На юге Африки отравленные стрелы начали применяться на 20 тысяч лет раньше, чем в других регионах.

Речь идет о наконечнике стрелы, который покоился в слое возрастом более 60 000 лет — он, как выяснилось только сейчас, был смазан ядом. Открытие заставляет ученых пересмотреть некоторые взгляды на историю человечества, пишет lenta.ua.

Древний наконечник стрелы был обнаружен в одной из пещер реки Класис, которая расположена на восточном побережье Южно-Африканской Республики. Артефакт извлекли из слоя, которому более 60 тысяч лет.

Наконечник был обнаружен еще в 1960-х годах, но до сих пор не считался важной находкой из-за неправильного датирования. Но теперь, когда ученые применили комбинированный способ датирования на основе компьютерной томографии, химического и микроскопического анализов, все встало на свои места, сообщает Quaternary Science Reviews.

"Мы обнаружили следы органики, равномерно распределенной по поверхности костяного наконечника стрелы. Все указывает на то, что органическое вещество было ядом, который применялся для повышения эффективности оружия. Тот факт, что наконечнику стрелы более 60 тысяч лет, указывает на то, что уже в те далекие времена люди умели комбинировать разные вещества для изготовления отравленных стрел", — отмечают исследователи, добавляя, что на юге Африки отравленные стрелы начали применяться на 20 тысяч лет раньше, чем в других регионах.