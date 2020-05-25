70-летняя жительница Могилевской области умерла от COVID-19 25.05.2020, 9:26

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Женщина лежала под аппаратом ИВЛ в Могилевской областной больнице.

70-летняя жительница деревни Пудовня Могилевской области умерла от Covid-19. Она лежала под аппаратом ИВЛ в Могилевской областной больнице, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"В деревне Пудовня Дрибинского района Могилевской области умерла 70-летняя жительница с коронавирусом. Лежала под ИВЛ в Могилеве, но не спасли", - пишет читатель канала.

Ранее подписчики канала сообщали о вспышке коронавируса в деревне.

"Деревня Пудовня Дрибинского района. У четырех человек подтвердился коронавирус", - писал житель деревни.

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