70-летняя жительница Могилевской области умерла от COVID-19
- 25.05.2020, 9:26
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Женщина лежала под аппаратом ИВЛ в Могилевской областной больнице.
70-летняя жительница деревни Пудовня Могилевской области умерла от Covid-19. Она лежала под аппаратом ИВЛ в Могилевской областной больнице, сообщает телеграм-канал "Баста!".
"В деревне Пудовня Дрибинского района Могилевской области умерла 70-летняя жительница с коронавирусом. Лежала под ИВЛ в Могилеве, но не спасли", - пишет читатель канала.
Ранее подписчики канала сообщали о вспышке коронавируса в деревне.
"Деревня Пудовня Дрибинского района. У четырех человек подтвердился коронавирус", - писал житель деревни.
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