Фотофакт: Трамп пожертвовал свою квартальную зарплату на борьбу с коронавирусом 1 25.05.2020, 9:29

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Деньги будут направлены на разработку лекарства и лечение пациентов.

Президент США Дональд Трамп пожертвовал свою зарплату за первый квартал 2020 года на борьбу с эпидемией коронавируса. Об этом в Twitter написал корреспондент телеканала CBS Марк Ноллер, передает РБК.

По его словам, на брифинге в Белом доме пресс-секретарь американского президента Кейли Макинани показала чек на $100 тыс., подписанный Трампом. Деньги будут направлены на разработку лекарства против COVID-19 и лечение пациентов с коронавирусом.

Позже Трамп в Twitter сообщил, что намерен отдать всю свою годовую зарплату в качестве пожертвований на борьбу с эпидемией. Общая сумма, по его словам, составит от $400 до $450 тыс. Президент отметил, что помогать Министерству здравоохранения и социальных служб страны для него честь.

В марте Макинани уже сообщала, что Трамп вернул в бюджет свою зарплату за четвертый квартал 2019 года в качестве пожертвования Минздраву на борьбу с коронавирусом.