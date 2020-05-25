Стало известно, за сколько баллов в Беларуси будут лишать водительских прав 8 25.05.2020, 9:35

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Балльная система для водителей содержится в проекте обновленного Кодекса об административных правонарушениях.

В Беларуси хотят установить балльную систему оценки поведения водителей на дороге в зависимости от серьезности нарушения. За 10 баллов будут лишать права управления автомобилем на 6 месяцев. О некоторых деталях нововведения в эфире СТВ рассказала «палаточница» Светлана Любецкая, сообщает officelife.media.

Балльная система наказаний за нарушение ПДД содержится в проекте обновленного Кодекса об административных правонарушениях, который сейчас вынесен на общественное обсуждение.

Как пояснила Любецкая, в основе балльной системы лежит мировой опыт. Подобные правила действуют в ряде стран. Нарушителям ПДД будут начисляться баллы в зависимости от категории правонарушения.

Так, за административный проступок можно будет получить 1 балл. Например, за непристегнутый ремень, неправильную парковку, беседу водителя по мобильному телефону во время движения автомобиля. За значительные административные правонарушения вроде превышения скорости свыше 40 км/ч будут назначать 2 балла. За грубые нарушения — 3 балла. К ним относится управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Создание аварийной обстановки, повлекшее тяжелые последствия, будет считаться одним из самых тяжких нарушений с соответствующей оценкой.

По словам Светланы Любецкой, балльная система — это стимул для каждого водителя понимать степень своей законопослушности и контролировать свое поведение. Новый законопроект предполагает, что каждый автомобилист получит личный интернет-кабинет, через который будет получать уведомления о начисленных баллах за нарушения. На основании этой информации участники движения смогут корректировать свое поведение на дороге.

Система баллов является профилактической. Через год с момента начисления баллов или с даты вступления в силу постановления о привлечении к административной ответственности за систематическое нарушение Правил дорожного движения баллы будут обнуляться.

До 27 мая проводится общественное обсуждение кодекса на форуме pravo.by.