Итальянские врачи обнаружили новый побочный эффект от коронавируса 25.05.2020, 9:51

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18-летняя пациентка после выздоровления снова пожаловалась на ухудшение самочувствия.

COVID-19 может вызывать побочный эффект в виде сильного воспаления щитовидной железы, называемого подострым тиреоидитом.

Как сообщает The Economic Times, отклонение обнаружили исследователи из Пизанского университета.

Они обследовали 18-летнюю пациентку из Италии, которая после выздоровления от COVID-19 снова пожаловалась на ухудшение самочувствия.

У нее начались боли в шее и гортани, поднялась температура и сбился ритм сердца. Обследование показало, что у нее воспалилась щитовидная железа, хотя за месяц до этого все было в порядке.

Профессор Франческо Латрофа отметил, что COVID-19 и это заболевание связаны – оно возникло в качестве побочного эффекта.

"Мы описали первый случай развития подострого тиреоидита, возникшего после COVID-19. Медикам следует знать, что коронавирусная инфекция может проявлять себя и таким образом", – отметил врач.