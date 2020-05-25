COVID-19 поразил швейную фабрику в Рогачеве 25.05.2020, 9:54

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Иллюстрационное фото

Работники сообщают, что болезнь «косит» даже молодых сотрудниц.

Вспышка Covid-19 на швейной фабрике в Рогачеве. Четверо человек с подтвержденным диагнозом, много работников – на больничных, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Рогачев, Гомельская область, - пишет сотрудница предприятия. - Работаю на швейной фабрике СОО "Рогачевспец". У нас сейчас распространяется коронавирус. Четыре человека подтверждены, два с подозрением. И это молодые девчонки, 40-42 года, у них пропало чувство обоняния. Мужчину 56 лет забрали в Гомель.

Каждый день на больничные кто-нибудь из работников уходит. Администрация планирует отправить всех в отпуск с 1 июня".

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