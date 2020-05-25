Гомельчане о ситуации с коронавирусом: Все только начинается 25.05.2020, 10:15

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Последняя информация о заражениях в Гомеле.

Telegram-канале «Баста!» появились сообщения о новых очагах коронавируса в Гомеле. Читатели сообщают о распространении заражения по заводам, организациям, детским садам и учебным заведениям.

"В Гомеле все только начинается. Если раньше у знакомых и родных было все тихо, то сейчас почти у всех в окружении есть контакты с "ковидом". У племянницы муж работает на заводе мастером, из его подчиненных у 24-х человек подтвержденный "ковид", один парень, 31 год, умер якобы от тромбоза, тест на "ковид" у него был положительный. Никого из контактов на самоизоляцию не отправили, работают", - сообщает подписчик.

"Гомель, школа №55. Вчера учитель сообщила о положительном тесте на коронавирус у ученика, посещавшего занятия. В школе проводилась дезинфекция, просят оставаться дома", - пишет читатель.

"В Гомельском городском социально-педагогическом центре по адресу Маневича, 26 вчера подтверждено 12 случаев коронавируса", - сообщает подписчик.

"Гомель, детский сад №125 по улице Владимирова. У персонала кухни вчера подтвердился "ковид". Контакты 1-го уровня со вчерашнего дня на самоизоляции, у них взяли тесты. Сад работает в штатном режиме, пятницу там было 65 детей. Естественно, закрывать его и не планируют и родителей ставить в известность тоже", - пишет читатель.

"Гомель. Дочь работала в общепите, там сейчас выявили "ковид". Работница ходила с температурой на работу а потом оказалось, что заражена коронавирусом", - пишет читатель.

"В 43-й школе Гомеля есть случаи подтвержденного Covid-19 ещё с начала мая. Дети продолжают учиться", - сообщает житель Гомеля.

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