Видеофакт: Корабль ВМС США уничтожил беспилотник лазерным оружием 1 25.05.2020, 10:55

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Фото: ВМС США

Это первое использование твердотельного лазера высокого класса во флоте.

USS Portland (LPD-27), десантный корабль класса Сан-Антонио во время демонстрации использовал системы лазерного оружия против беспилотного летательного аппарата, пишет «Новое время».

Военные чиновники уверяют, что это было первое использование твердотельного лазера высокого класса во флоте.

«Проводя передовые морские испытания против беспилотных летательных аппаратов и малых судов, мы получим ценную информацию о возможностях демонстратора системы твердотельного лазерного оружия против потенциальных угроз», — заявил командир корабля Кэрри Сандерс.

По его словам, «демонстратор системы твердотельного лазерного оружия — это уникальная возможность, которую USS Portland может эксплуатировать, одновременно прокладывая путь для будущих систем оружия».

«Благодаря этой новой передовой способности мы изменяем войну на море для ВМФ», — подчеркнул Сандерс.

Лазерная установка на USS Portland использует твердотельный лазер компании Northrop Grumman. Комплекс официально известен как Laser Weapon System Demonstrator Mk 2 Mod 0. Такое оружие использовать довольно выгодно: выстрел стоит примерно $1.

Согласно данным ВМФ, система вооружений разрабатывается в связи с «растущим числом угроз», в том числе беспилотными летательными аппаратами, вооруженными небольшими лодками и системами разведки, наблюдения и разведки противника. Военно-морской флот надеется, что лазерные пушки смогут защитить флот от беспилотных летательных аппаратов и даже ракет дальнего радиуса действия.

Армия США также разрабатывает собственное лазерное оружие — лазер высокой мощности для защиты от непрямого огня (IFPC-HEL), которое, как ожидается, будет иметь мощность до 300 киловатт и сможет перехватывать ракеты, артиллерию и минометы.

Добавим, осенью 2019 года США провели успешные испытания мощного лазерного комплекса Advanced Test High Energy Asset (ATHENA).

Лазерный комплекс ATHENA уничтожил несколько летающих беспилотных аппаратов на военной базе в Оклахоме, продемонстрировав, что он способен эффективно применяться в реальном бою. В частности, защищать базы от атак дронов.

Как сообщается, ATHENA представляет собой систему лазерного оружия мощностью 30 киловатт, в которой используется технология Accelerated Laser Demonstration Initiative (три 10-киловаттных лазера объединили в один 30-киловаттный луч).

При необходимости мощность комплекса может быть снижена.