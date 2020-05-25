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«Вы еще не заразились COVID-19? Тогда мы идем к вам»

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  • 25.05.2020, 11:02
  • 2,522
«Вы еще не заразились COVID-19? Тогда мы идем к вам»

Власти совершенно не волнует безопасность белорусов.

Члены инициативной группы диктатора распространяют заражение коронавирусом по квартирам, пишет пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь». Это видео прислала подписчица из Гомеля.

"Женщина позвонила в дверь, стала нести какую-то чушь про подписи за Лукашенко. На вопрос о том, почему на ней нет маски, она просто улыбнулась. Как в той рекламе. Вы еще не заразились Covid-19? Тогда мы идем к вам. Не открывайте двери сборщикам подписей, если хотите выжить", - пишет подписчица.


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