Советник Трампа сравнил реакцию Китая на коронавирус с Чернобылем 25.05.2020, 11:14

Роберт О'Брайен

Фото: AP

Роберт О'Брайен заявил, что сокрытие информации об эпидемии привело к многочисленным жертвам в США и во всем мире.

Высокопоставленный сотрудник Белого дома в воскресенье сравнил действия Китая после вспышки коронавируса с сокрытием катастрофы на Чернобыльской АЭС Советским Союзом в 1986 году, передает «Голос Америки».

Советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Пекин с ноября знал, что происходило с вирусом, который зародился в Ухане, но лгал ВОЗ и не позволял внешним экспертам получить доступ к информации.

«Они выпустили в мир вирус, который уничтожил триллионы долларов американского экономического благосостояния, которые нам приходится тратить, чтобы сохранить нашу экономику, чтобы удержать американцев на плаву во время этой эпидемии», – заявил О'Брайен, выступая в программе «Встреча с прессой» на канале NBC.

«Их усилия по сокрытию вируса войдут в историю наряду с Чернобылем. Мы еще увидим сериал на НВО, посвященный этому, через 10-15 лет», – добавил он.

В результате аварии на Чернобыльской АЭС, на территории современной Украины, произошел выброс радиоактивных материалов, который в течение нескольких недель привел к гибели десятков людей. Десятки тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Москва не спешила с раскрытием масштабов катастрофы, которая считается самой страшной ядерной аварией в истории.

Президент США Дональд Трамп не раз выражал недовольство реакцией Китая на вспышку коронавируса.

Китай отвергает выдвинутые против него обвинения, а глава его дипломатии в субботу обвинил США в распространении лжи и атаках на его страну.

«Это реальная проблема, и она обошлась во многие тысячи жизней в Америке и во всем мире, потому что реальную информацию не выпускали. Это было сокрытие», – заявил О'Брайен, выступая в программе «Лицом к стране» на канале CBS.

«В конце концов мы доберемся до сути», – добавил он.