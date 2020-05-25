«Меня госпитализировали, его — нет» 25.05.2020, 11:20

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Минчанин просит Минздрав разобраться в смерти сына, у него был COVID-19.

Когда хоронили 36-летнего Андрея Гасинца, его отец находился в больнице с подтвержденным коронавирусом, родная сестра — на изоляции. В пятницу, 22 мая, отец умершего минчанина отнес жалобу в Минздрав, до этого он успел побывать в Следственном комитете и в столичной поликлинике № 28, в которой Андрею не дали больничный лист, пишет tut.by.

— Я рассказываю вам эту историю, чтобы люди понимали: молодые тоже умирают. Моему брату было 36 лет, он 8 (!) раз обращался к врачам, не пытался заниматься самолечением и хотел жить! — рассказывала в начале мая сестра умершего сотрудника Департамента охраны по Первомайскому району Минска.

Тогда женщина просила изменить в статье все имена, сегодня семья готова общаться открыто. 5 мая в 10-й столичной больнице скончался Андрей Гасинец. Мужчина жил в одной квартире с отцом, который служит в церкви священником, именно он и заразился первым. Через несколько дней симптомы болезни появились у сына.

— Небольшая температура, болело горло, першило, в носоглотке неприятные ощущения. Понимая, что болен отец, Александр пошел в поликлинику и попросил дать больничный. Отказали. Якобы было недостаточно симптомов, — так описывала начало заболевания сестра Андрея Гасинца.

23 апреля мужчина был госпитализирован в 10-ю столичную больницу с пневмонией, позже у него подтвердили коронавирус. Уже после смерти близкие Андрея жалели, что «сразу не добились госпитализации». По их словам, мужчина неоднократно обращался за помощью врачей, прежде чем было принято решение о его госпитализации.

Через несколько дней после похорон сына из госпиталя МВД выписался Василий Гасинец (раньше он служил в милиции — Прим.), он несколько дней провел в реанимации и смог выкарабкаться. Говорит, у сына как у сотрудника Департамента охраны, тоже была возможность прикрепиться к госпиталю МВД, но не успел, да и на здоровье Андрей никогда не жаловался.

— После смерти сына сходил в поликлинику № 28, чтобы узнать, почему ему сразу не дали больничный. Был на приеме в управлении Следственного комитета Первомайского района, там посоветовали сразу обратиться в Минздрав, а уже потом приходить к ним, — рассказывает Василий Гасинец и зачитывает жалобу, которую 22 мая отнес в Минздрав на имя министра: — «Уважаемый Владимир Степанович, хочу обратиться к вам с необыкновенной, на мой взгляд, просьбой. О наказании ваших подчиненных. 5 мая умер мой сын Андрей, ему было 36 лет и умер он от коронавируса. У нас с ним были одинаковые симптомы, у него даже тяжелее, чем у меня. Возникает всего лишь один вопрос: почему с одинаковыми симптомами меня госпитализировали, а его — нет?».

Далее в документе Василий Гасинец вспоминает всю хронологию событий и просит провести служебную проверку. Говорит, как только придет из Минздрава, он обратиться с суд, прокуратуру и Следственный комитет.