Егор Филипенко: Знаю, что у АБФФ достаточно оснований для остановки чемпионата
- 25.05.2020, 11:36
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Футболист БАТЭ считает, что федерация футбола бездействует.
Защитник БАТЭ Егор Филипенко в новом выпуске на канале «ЧестнОК» после победы в Кубке Беларуси порассуждал о том, необходимо ли продолжать чемпионат во время пандемии коронавируса, пишет tut.by.
— В любом случае, спасибо всем, кто пришел. Опять же, я за то, чтобы матчи проводились без зрителей.
Если АБФФ не принимает решение остановить чемпионат, хотя уверен и знаю, что для этого оснований достаточно, то есть смысл хотя бы оградить людей от всего этого. И предпринимать какие-то меры.
Идешь после игры, к тебе всегда подходят болельщики. Это небезопасно в данной ситуации, — сказал Филипенко.