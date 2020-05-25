Ученые рассказали, как голодные шмели ускоряют цветение растений 5 25.05.2020, 11:40

3,014

Установлена интересная взаимосвязь.

По крайней мере, три вида шмелей выгрызают в листьях растений маленькие дырочки, ускоряя тем самым их цветение, пишет энтомолог Консуэло де Мораэса из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, пишет «Популярная механика».

Фотейни Пашалиду, эколог из Национального института сельскохозяйственных исследований во Франции, была первым членом команды исследователей, обратившим внимание на поведение насекомых. Она работала над другим проектом, в ходе которого ее насторожило поведение шмелей.

Чтобы подтвердить взаимосвязь между укусами листьев и нехваткой пыльцы, исследователи провели эксперимент. После трех дней без пыльцы шмели, помещенные в помещение с нецветущими растениями, начинали прогрызать их листья. Шмели, которые находились в теплице с цветущими растениями, листья не трогали. Затем ученые поменяли насекомых местами, и шмели, оказавшиеся в теплице без цветов, тоже начали грызть листья растений, делая в них крошечные дырочки.

Исследователи сообщают, что в листьях было обнаружено от пяти до десяти дырок. Покусанные шмелями томаты зацветали, в среднем, на 30 дней раньше, а горчица — на 16 дней раньше.