Что происходит с российскими наемниками в Ливии 25.05.2020, 12:20

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иллюстрационное фото

Судьбы людей Пригожина.

В минувшую пятницу в арабских социальных сетях, симпатизирующих правительству национального согласия (ПНС) Ливии, появились видеозапись и фотографии мертвого молодого человека славянской внешности — лет 25-30 — в военном камуфляже. Визуальные материалы подкреплены лаконичным текстом на арабском языке: «Наемник Вагнера, сражавшийся за военачальника Хафтара, был убит ливийскими правительственными силами на линии фронта Халла в южной части Триполи», пишет «Новая газета».

Убитый боец, предположительно работавший на ЧВК. Скриншот видео

Справедливости ради надо сказать, что видео и фотографии выглядят постановочными. К примеру, мятые российские деньги, в том числе и бумажная десятирублевая купюра, которые и в России-то не пользуются популярностью. Чего ради россиянин хранил в бумажнике эту купюру?

Личные вещи убитого. Фото из соцсетей

Но среди вещей убитого нельзя не обратить внимание на рюкзак, поверх которого кириллицей выведено слово «ХУНГУЗ».

Рюкзак убитого. Фото из соцсетей

Опрошенные нами россияне, бывшие и действующие бойцы российских ЧВК, не смогли опознать убитого. Но один из наших собеседников вспомнил, что слышал про бойца с позывным Хунгуз:

— Парень завербовался в ЧВК то ли из Бурятии, то ли из Хакасии…

Это выглядит правдоподобно. Дело в том, что хунхузами полтора века назад назывались члены китайских банд, орудовавших в Маньчжурии и на территориях нынешнего Китая, прилегающих к России и Монголии. В Бурятии, Хакасии, Амурской области до сих пор помнят о набегах банд хунхузов в годы гражданской войны. Со временем название «хунхузы» в русском произношении трансформировалось в «хунгузы». И уроженец тех мест, завербовавшись в ЧВК, вполне мог взять себе такой позывной.

Нам пока не удалось идентифицировать парня со славянской внешностью, якобы убитого в южной части Триполи. Но мы продолжаем поиски.

В отличие от случая с Хунгузом, достоверно известны имена двух других граждан России, которые уже больше года, с 17 мая 2019 года, находятся в плену ливийской военизированной группировки под названием RADA, формально подчиняющейся ПНС.

Максим Шугалей и Самер Суэйфан находились в Ливии с февраля 2019 года. Об их аресте стало известно 5 июля 2019 года из публикации американского издания Bloomberg, который написал, что «ливийские силы безопасности арестовали двух человек, обвиняемых в работе на русскую "фабрику троллей"».

Шугалей и Суэйфан. Фото: twitter

Bloomberg назвал Максима Шугалея российским политическим консультантом, работающим в московском Фонде защиты национальных ценностей. Руководитель фонда до недавнего времени возглавлял веб-сайт, контролируемый небезызвестным в России Евгением Пригожиным.

Текст Bloomberg о задержанных в Ливии россиянах появилась во второй половине дня в пятницу. А уже в воскресенье 7 июля 2019 года на сайте контролируемого Пригожиным агентства ФАН появилась публикация «Арест россиян в Ливии стал продолжением продуманного сценария Запада», в которой утверждалось, что «россияне в Ливии работали в рамках деятельности Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), выполняя исследовательские и социологические задачи». Тут же были выдвинуты обвинения о провокации сторонников ПНС против России: «сначала арест ни в чем не повинных граждан неудобной страны, потом суд и тюрьма». ФАН привел и слова главы ФЗНЦ Александра Малькевича, постоянного эксперта агентства:

«Схватили двух российских ученых, которые абсолютно открыто и гласно проводили исследования в Ливии».

Для справки: в наиболее полной российской наукометрической базе — «Научной электронной библиотеке elibrary» — нет ни одной публикации автора по имени Максим Шугалей.

Суэйфан и Шугалей в заключении. Фото: twitter

За минувший год тональность публикаций о судьбе удерживаемых в Ливии граждан России изданий, контролируемых Пригожиным, ничуть не изменилась. Даже радикализировалась. Пошли призывы о проведении военной операции для освобождения Максима Шугалея и Самера Суэйфана. А в конце марта руководство ФЗНЦ обратилось к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело «в отношении организаторов и участников похищения россиян», среди которых были названы Файез Саррадж и другие руководители ПНС.

И это притом, что 13 января этого года глава ПНС Файез Саррадж прилетел в Москву на мирные переговоры с участием Командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифа Хафтара. И был готов подписать соглашение о прекращении боевых действий. Но документ так и не был подписан, потому что его отказался подписывать Хафтар, сославшись на необходимость обсудить документ «с лидерами поддерживающих ЛНА племён».

Между тем 1 мая НТВ выдало в эфир художественный фильм «Шугалей» в релизе которого было описано, что российские социологи отправились в Ливию проводить «социологическое исследование среди мирного населения», но «в ходе работы в их руки попадает информация, которая может дорого стоить «марионеточному» правительству и не должна просочиться за пределы Ливии».

Информационно-пропагандиские атаки и обвинения в адрес главы ПНС Файеза Сарраджа едва ли способствуют освобождению Максима Шугалея и Самера Суэйфана.