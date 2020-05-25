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Белорусы больше двух недель ждут тесты на коронавирус

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  • 25.05.2020, 12:27
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Белорусы больше двух недель ждут тесты на коронавирус

Даже находясь в больнице.

Больше двух недель жительница Мозыря, находясь в больнице, не может дождаться результатов теста на Covid-19, сообщает Telegram-канал "Баста!".

16 мая Telegram-канал писал о том, что целая семья из Мозыря попала в больницу с высокой температурой, после того, как молодой человек вернулся из Минска и почувствовал себя плохо. Через несколько дней отца и сына отправили домой, а женщина осталась в больнице с температурой и воспалением легких.

Недавно пришли результаты теста некоторых членов семьи.

"У отца и сына результат отрицательный, если верить врачам, - пишет читатель. - Мать все еще лежит в больнице и ждет его уже больше двух недель. Пару дней назад ей поставили диагноз "двусторонняя пневмония". Примечательно, что появился он после того, как мать и отец заразились от сына, и у всех была высокая температура. А теперь сложим два плюс два и подумаем, верны ли результаты обследования".

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