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В Витебске разрушают то, что осталось от дома жены Марка Шагала

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  • 25.05.2020, 12:30
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В Витебске разрушают то, что осталось от дома жены Марка Шагала
Марк Шагал

Неуважение властей к истории вызывает у местных жителей возмущение.

В Витебске идут земляные работы. Копают траншею для теплотрассы – через остатки фундамента бывшей гостиницы Брози в Витебске (ее снесли после войны), где жила Белла Розенфельд, жена белорусского художника Марка Шагала. Об этом пишут «Народные новости Витебска».

Гостиница Брози. Конец XIX – начало XX веков. Фото: «Витебская энциклопедия»

23 мая эскаватор откопал то, что осталось от так называемого дома Виттенберга, где находилась гостиница Брози, а также ювелирный магазин Шмуля Неуха Розенфельда. Именно на его дочери Белле Розенфельд женился Шагал.

Ковш экскаватора проломил перекрытие бывшей гостиницы, и появилось отверстие, ведущее в уцелевшее помещение, вероятнее всего, подвала гостиницы. Поскольку перекрытия в войну не пострадали, это помещение не засыпалось грунтом. Но рабочие завалили ход внутрь обломками конструкций и землей. Если же в этом месте продолжат прокладывать траншею, то перекрытия просто уничтожатся.

Фото: Сергей Серебро
Фото: Сергей Серебро
Фото: Сергей Серебро

Такое отношение властей к остаткам здания, которое когда-то планировали даже восстановить, у местных жителей вызывает «огромное удивление». К счастью, земляные работы удалось остановить. Как рассказал блогер Андрей Андреянов, получилось дозвониться до Минкульта, информация дошла до начальника управления по охране историко-культурного наследия Натальи Хвир, и после ее вмешательства работы прекратили до понедельника.


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