Число зараженных коронавирусом в России превысило 350 тысяч 25.05.2020, 12:43

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Фото: ТАСС

Страна сохраняет третье место по количеству зафиксированных случаев COVID-19 в мире.

В России за минувшие сутки выявлено 8 946 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Среди зараженных 43,7% не имели клинических проявлений болезни. Как сообщает оперативный штаб, за сутки также зафиксировано 92 летальных исхода, полностью выздоровели 5 499 человек, пишет znak.com.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 353 427 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире превысило 5,4 млн человек. Наибольшее число заболевших в США — более 1,6 млн человек, на втором месте — Бразилия (более 363 тыс. человек), на третьем месте расположилась Россия.