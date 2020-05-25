«Соседям сказали «сидеть и молчать» 3 25.05.2020, 12:50

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ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ULADZ HRYDZIN RFE/RL

Жителя Колодищ Минского района увезли в больницу с подозрением на коронавирус.

Житель поселка Колодищи Минского района попал в больницу с подозрением на Covid-19, лежит под аппаратом ИВЛ. Соседям, которые являются контактами первого уровня, врачи сказали «сидеть и молчать», сообщает Telegram-канал «Баста!».

«Родственник живет в агрогородке Колодищи под Минском, - пишет читатель канала. - Одноэтажный дом, рядом с железнодорожной станцией, разделён на две квартиры. Вся семья соседей попала в больницу с "короной". Один из них лежит на ИВЛ.

Семья родственника у врачей спрашивает, что им делать? Они ведь в одном доме живут, один двор, хозпостройки, постоянно контактировали. Им сказали "сидеть и молчать". Ни о самоизоляции, ни о тестах речь даже не зашла. Даже о самочувствии не спросили».

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