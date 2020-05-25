Литовский историк: СССР пытался уничтожить наш народ 25.05.2020, 13:15

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Арвидас Анушаускас

Фото: 15min.lt

Жители Литвы вспоминают жертв операции «Весна».

В конце мая 1948 года по всей Литве прокатилась волна террора и депортаций. В результате около 40 тысяч литовцев выслали вглубь СССР. Советские палачи назвали это преступление — операция «Весна». Что для литовцев означают эти события, произошедшие 72 года назад? Сайт Charter97.org поговорил с известным литовским историком и депутатом Арвидасом Анушаускасом.

- Вы могли бы рассказать немного подробнее об операции «Весна»?

- Массовая депортация литовцев началась 22 мая, ее жертвами стали преимущественно те жители Литвы, которые подозревались советскими властями в сотрудничестве с партизанами. Также среди депортированных были сами партизаны и члены их семей. Под каток репрессий попали также крестьяне, которые сопротивлялись коллективизации. Поскольку в начале 1948 года литовское вооруженное подполье действовало очень активно, то организаторы депортации несомненно надеялись его ослабить, угоняя вглубь СССР сторонников партизан.

Cписок жертв составил около 48 тысяч человек, принудительной высылке подверглись почти 40 тысяч человек. Здесь мне хотелось бы отметить, что в 1948 году на территории всего СССР депортация коснулась около 90 тысяч человек, 40 тысяч из них, как я уже сказал, были литовцы.

Масштаб и интенсивность партизанских действий в Литве вызвали у руководства советских структур безопасности ярость. Поэтому операция «Весна» стала самой массовой депортацией литовцев в течение всего времени, пока страна была оккупирована Советским Союзом.

С другой стороны, промышленность СССР нуждалась в бесплатной рабочей силе, которой и стали литовцы.

- Вы упомянули, что подавляющее большинство жертв операции «Весна» — это литовцы. Тем не менее, на территории Литвы ведь действовало и польское вооруженное подполье. Почему репрессии не коснулись поляков?

- Потому что к этому времени произошли следующие события: во-первых, репатриация поляков — почти 200 тысяч человек переселились из Литвы в Польшу. Во-вторых, польское вооруженное подполье на территории страны к этому времени было уже фактически сломлено силами советской госбезопасности.

До начала операции «Весна», в 1944 – 1945 годах, репрессии, аресты и депортации коснулись около 50 тысяч жителей Литвы, из них 12 тысяч — это были поляки.

- Куда увозили литовцев?

- В основном — в Красноярский край. Условия, в которых депортированных транспортировали к их новому месту жительства, были крайне тяжелыми. К счастью, война уже закончилась и большинству из насильно угнанных вглубь СССР удалось наладить связь с родиной. Именно эта помощь, которую старались переслать чудом оставшиеся в Литве близкие и родственники, позволила многим депортированным выжить. Мне хотелось бы отметить, что в 1948 году среди угнанных было 11 тысяч детей. Я бы хотел, чтобы вы представили, в каких условиях, семьям, матерям с детьми пришлось начинать новую жизнь в тех местах, которые были плохо приспособленными для жизни.

Зачастую депортированных литовцев отправляли на самые тяжелые работы. Например, на лесозаготовки. Люди умирали. От других депортированных наций литовцы отличались своей активностью в организации побегов на родину.

- Как местное население принимало депортированных литовцев?

- Репрессивные структура ориентировали местных на то, чтобы они как можно более подозрительно относились к депортированным литовцам. Из рассказов ссыльных мы знаем, что случалось всякое: кто-то из местных жителей помогал депортированным, кто-то наоборот — третировал и мешал.

- Удалось ли сломить сопротивление литовских партизан?

- Нет. Даже наоборот — в 1949 году интенсивность партизанского сопротивления увеличилась. Поэтому депортации населения Литвы повторились и в 1949, и в 1951 годах. По моему мнению, массированные депортации, которые проводил СССР, были нацелены на то, чтобы подорвать жизнеспособность литовского народа. Именно поэтому среди депортированных было так много детей и женщин. Четверть жертв всех депортаций из Литвы были дети.

- Какие последствия из-за «Весны» пришлось испытать литовской нации?

- Прежде всего — это то, что в 1953 году Советам все-таки удалось сломить литовское вооруженное подполье.

Многие литовцы потеряли своих близких, родственников, психологическая травма, которую получила литовская нация, до сих пор не излечилась, она болит до сих пор.

- Каким образом нынешние власти России интерпретируют масштабную депортацию литовцев?

- Они делают вид что ничего не случилось и старательно молчат. Операция «Весна» определенно не та тема, о которой Кремль вообще желал бы говорить. Москва пытается выставить всех жертв депортации маргиналами, пособниками нацистов и фашистов. Хотел бы я знать, каким образом, например, женщины и дети могли быть пособниками нацистов. Кремль пытается спрятать свои преступления за завесой дезинформации и лжи.