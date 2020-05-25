Белорусские медики находятся в состоянии истощения и оцепенения Инна Карней

25.05.2020, 13:10

1,753

АРХИВНОЕ ФОТО ВИТЬБИЧИ.BY

Им нужна помощь.

Месяц назад мы организовали проект — анонимную психологическую помощь для медиков. Не только для тех, которые сегодня борются с COVID-19, а для всех медиков страны: им сейчас действительно нелегко. Идея возникла в начале апреля, в период, когда в Беларуси все только начиналось. По опыту других государств, которые уже «полыхали», четко прослеживалось, что такая помощь потребуется, но нам было не совсем понятно, с какими проблемами к нам обратятся врачи.

Мы думали, что в первую очередь придется работать с гневом, раздражением, агрессией — на систему, которая не всегда может защитить, на разницу взглядов из машины скорой помощи и кабинетов чиновников, на требование общества помогать ему, даже когда у тебя уже не остается сил.

Но оказалось, что гнев у большинства врачей быстро прошел. Их место заняли страх за жизнь пациентов, свою и близких. Некоторые доктора, контактирующие с COVID-больными, не видят свои семьи неделями, опасаясь стать источником заражения. Другие отчаянно махнули рукой: мол, чему быть, того не миновать. Кто-то старается просто не замечать опасность, постоянно находящуюся рядом. Но в любом случае напряжение внутри растет, пружина потихоньку сжимается все сильнее. Раньше в наших врачах жил еле заметный «синдром всемогущества», гипертрофированная уверенность в собственных силах, которая в кризисные моменты позволяла бороться до последнего, слепо веря в чудо. Этот «синдром» стал пропадать. Страх парализует, мешает продуктивно работать, рассеивает внимание.

Эпидемия продолжается уже достаточно долго, и врачи и медсестры наверняка понимают, что ее окончания не стоит ждать в ближайшем будущем. Описывая состояние, в котором сейчас находятся многие медики, можно применить слова «истощение» и «оцепенение». Уже долгое время мозги врачей ежедневно решают задачи, похожие на уравнения с огромным количеством неизвестных. Результат принятия решений порой непредсказуем по объективным причинам: лекарства от болезни пока нет, полной картины того, что происходит с пациентом, до сих пор не составлено. На то, чтобы справляться с напряжением, требуются ресурсы, а они имеют тенденцию истощаться, если тратить больше, чем получать.

Я говорю здесь не про зарплаты, размер которых, конечно, очень важен. И даже не про условия работы, хотя вопросы безопасности и комфорта врачей и медперсонала сегодня мегаприоритетны. Я говорю про ресурсы психики, которые истощаются тяжелой, изнуряющей работой, неопределенностью, постоянным стрессом. Эти ресурсы не восстановить прибавкой в расчетном листе, не скорректировать новой кофемашиной в комнате отдыха (хотя, безусловно, и это очень важно). Для того, чтобы их восстанавливать, требуется целенаправленно работать с психикой.

И если не предпринимать никаких действий, то, вполне вероятно, нас вскоре может ждать волна психологического выгорания на работе.

Белорусские медики были и так загружены до эпохи COVID-19. Думаю, все понимают, что работа на 1,5—2 ставки для многих врачей всегда была традиционным способом кормить семью. Сегодня ситуация стала еще острее. Медики совершают героические поступки, они не могут не быть героями, но какой ценой? По сути, сжигая себя изнутри, спасая нас с вами.

О том, как тяжело сейчас работать медицине, буквально кричат врачи по всему миру. Призывы звучат практически из каждой страны, но мы почти не слышим голосов из Беларуси.

Сегодня в нашем проекте работает почти 70 психологов. Каждый час на линии могут находиться до четырех специалистов. Обратиться за помощью можно анонимно и круглосуточно по телефонам 7-19-7 (только для абонентов А1, звонок бесплатный), +375 29 194-88-49 (для абонентов life:)

и МТС). Но что мы получаем? Пока — 1—2 звонка на всех дежурных специалистов в час. Мы точно знаем, что психологическая помощь врачам нужна — это понятно по разговорам с теми, кто к нам обратился, по публикациям в прессе и социальных сетях, по сарафанному радио, рассказывающему о выгорании родственников и друзей-врачей на работе. Почему тогда они не обращаются к нам?

Предполагаю, многие из них уже перешли в ту стадию, когда энергии настолько мало, что психика позволяет тратить ее только на очень конкретные вещи — поддержание жизнедеятельности, работу, ряд механических действий. Да, именно про таких людей иногда говорят: «живет как зомби» или «работает как робот». Просто уже не хватает батарейки на то, чтобы делать что-то большее за рамками обыденного функционала.

Забота о своей психике, умение и желание видеть ситуацию со стороны — это работа мозга, требующая не механического мышления, и на это не хватает сил.

Поэтому очень важно, чтобы вы, имея рядом знакомого или родственника-медика, были внимательнее к нему, наблюдали, происходят ли в его поведении, настроении перемены в худшую сторону. Если подобное имеет место быть, предложите человеку обратиться за помощью к профессионалам. Повторюсь: мы — представители волонтерского движения, занимающиеся такими консультациями безвозмездно, по собственной инициативе. Мы очень щепетильно относимся к вопросам конфиденциальности и никогда не навредим позвонившему нам. Что произойдет, если вы позвоните? Наша задача — выслушать человека, которому тяжело, помочь ему разобраться со своими страхами и тревогами, оформить проблемы в более конкретную форму, вместе искать конкретные возможности преодоления кризиса.

Если же вы медик и понимаете, что справляться с происходящим становится все тяжелее, просто попробуйте нам позвонить. Уверяю вас, это решение может оказаться для вас очень полезным.

Инна Карней, onliner.by