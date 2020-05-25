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«Бобруйский котел» для Лукашенко

  • 25.05.2020, 13:21
  • 2,492
«Бобруйский котел» для Лукашенко
АЛЕСЬ КРУТКИН

Говорите правду и не будьте пушечным мясом.

Новое видео на Youtube-канале блогера Алеся Круткина посвящено бунту медиков в Бобруйске, который произошел 20 мая, пишет пресс-служба гражданской кампании "Европейская Беларусь".

"20 мая диктатор попал в бобруйский котел, - говорит он. - Прям как его учителя-фашисты летом 1944 во время операции Багратион.

В этот день Бобруйске был настоящий бунт медиков! 200 работников здравоохранения написали Лукашенко письмо с вопросом: Саша где деньги?! А когда приехала съемочная группа БТ, то их просто прогнали.

Врачи, вы сейчас на передовой. Вы - народные герои. Берите пример с ваших бобруйских коллег и требуйте выплат! Говорите правду и не будьте пушечным мясом для Лукашенко и его стервятников".


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