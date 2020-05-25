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Фотофакт: «скорые» подъезжают к минским подъездам

  • 25.05.2020, 13:51
  • 4,284
Фотофакт: «скорые» подъезжают к минским подъездам

Зараженных коронавирусом забирают из всех уголков столицы.

Читатели Telegram-канала «Баста!» сообщают об очагах коронавируса в микрорайонах Минска. О них стало известно от медиков, жильцов и сотрудников милиции, которые делают обходы зараженных, находящихся на самоизоляции.

Фото сделаны по адресам: Асаналиева, 28, 30, Беды, 13, 21, Люксембург, 173, Независимости, 185, Орловская, 86/2, Слободская, 65.

Предлагаем вам ознакомиться с интерактивной картой заражений COVID-19 в Минске от Telegram-канала «Баста!» .

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