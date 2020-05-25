Россия запретила импорт нефтепродуктов 11 25.05.2020, 14:28

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Правительство РФ не хочет допускать на рынок дешевый иностранный бензин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, в соответствии с которым до 1 октября введен временный запрет на ввоз в страну отдельных видов топлива, cообщает РБК.

Такое решение объясняется необходимостью обеспечения энергетической безопасности страны и стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива, а также статьями договора о Евразийском экономическом союзе.

Запрет не коснется топлива, которое перемещается по стране в рамках международных транзитных перевозок, содержится в технологических емкостях, предназначенных для его хранения, а также ввезенного до вступления правительственного постановления в силу.

В начале апреля cообщалось, что правительство решило запретить импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина. Министр энергетики Александр Новак позднее заявил, что Минэнерго предлагает ввести шестимесячный запрет на импорт нефтепродуктов в Россию. По словам Новака, эта «вынужденная и не совсем рыночная» мера должна предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок и поддержать российские нефтеперерабатывающие заводы.

Цены на бензин за рубежом снизились вслед за падением стоимости нефти, а в России его стоимость почти не изменилась из-за особенностей регулирования — механизма сглаживания цен, или так называемого демпфера. Он защищает стоимость топлива от скачков, к которым могут привести колебания нефтяных котировок. В рамках этого механизма нефтяники доплачивают государству, если внутренний рынок становится премиальным, и из-за этого не могут снизить цены на заправках. Если же на внутреннем рынке складывается дисконт по сравнению с экспортными поставками, то уже бюджет доплачивает компаниям, чтобы те не повышали цены.