COVID-19 — есть, а изоляции нет 4 25.05.2020, 14:55

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Заразившихся коронавирусом белорусов даже не предупреждают о самоизоляции.

Минчанка болеет Covid-19 дома уже четвертую неделю, а ей даже не сказали соблюдать режим самоизоляции, пишет Telegram-канал "Баста!".

"На проспекте Рокоссовского, 76 коронавирус теперь уже у жильцов в двух подъездах, - говорит она. - Я болею уже 23-й день. Сначала была температура высокая три дня и кашель, потом температура снизилась до 37.5 и держится до сих пор.

Больше всего поразило, что в поликлинике сделали тест только через две недели, результат пришел только недавно. Мне никто не предложил ни разу вызывать врача на дом и не сказал, что нужно соблюдать самоизоляцию. Все это время я могла каждый день к себе гостей звать или самой куда-то ездить".

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