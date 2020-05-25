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В Алжире впервые за десятилетие встретили редкого гепарда

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  • 25.05.2020, 14:59
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В Алжире впервые за десятилетие встретили редкого гепарда

Его популяцию оценивали всего в 37 особей.

Исчезающего северозападного африканского гепарда заметили в национальном парке Ахаггарские горы на юге Алжира. Об этом сообщил представитель нацпарка Салах Амокран (Salah Amokrane) на презентации документального фильма, который сняли ученые-натуралисты на территории Ахаггарских гор, пишет «Вокруг света».

Гепарда запечатлели в районе вулканического поля Атакор, которое занимает обширную территорию на юге Алжира.

Северозападный африканский гепард по внешнему виду отличается от других африканских гепардов. Его шерсть короче и бледнее.

Последний раз животное видели в Ахаггарских горах в 2008-2010 годах. Тогда с помощью камер-фотоловушек удалось запечатлеть четырех гепардов.

В 2012 году Международный союз охраны природы оценил популяцию гепардов Алжира всего в 37 особей.


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