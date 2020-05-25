Учащиеся пинского колледжа заражаются коронавирусом 25.05.2020, 15:39

1,203

ФОТО: REUTERS

Одну из групп отправили на карантин.

О спышке коронавируса в Пинском государственном аграрно-техническом колледже имени Клещева, сообщает Telegram-канал "Баста!". После подтверждения диагноза у одного из учащихся часть студентов отправили на карантин.

"Вчера, в Пинском государственном аграрно-техническом колледже у одного из учащихся подтвердился Covid-19 – пишет читатель. - Одну из групп закрыли на карантин.

Сегодня приехали врачи в полном обмундировании, нас собрали в одной аудитории, около четырнадцати человек, взяли у всех мазки. Тех, кто из города, отправили по домам на карантин. Те, кто из общежития, остаются в общаге на 2 недели".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.