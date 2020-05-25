The Economist: Америка полна решимости потопить китайскую корпорацию Huawei 25.05.2020, 15:51

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Новая эскалация в конфликте технологий иллюстрирует возможности американской мощи.

Год назад Америка запретила своим высокотехнологичным компаниям продавать технологии Huawei, китайскому производителю смартфонов и инфраструктуры мобильной сети. Американские чиновники обеспокоены тем, что телефонные сети на базе Huawei могут помочь китайскому шпионажу (что отрицает фирма), а также растущему технологическому развитию Китая в целом. Но эмбарго оказалось ничтожным. Лазейки позволили американским фирмам продолжать поставки Huawei с зарубежных заводов. Выручка китайской фирмы выросла на 19% в 2019 году до 123 млрд долларов США. Благодаря усилиям по складированию запчастей, покупки у американских поставщиков выросли на 70%, до 19 млрд долларов, пишет The Economist (перевод - "Зеркало недели. Украина").

15 мая Америка предприняла другую попытку. США объявили о новых правилах, нацеленных на собственные микросхемы Huawei, которые используются во многих продуктах фирмы. Правила нацелены на фабрики, которые берут такие конструкции и превращают их в работающий кремний, например, принадлежащие TSMC на Тайване и SMIC в Китае. Новые правила указывают, что никакие американские инструменты и оборудование не могут быть использованы для производства продуктов Huawei. Поскольку каждый крупный производитель чипов использует некоторые американские инструменты, результатом является полное замораживание Huawei. Китайский гигант осудил "пагубное" решение, которое "угрожает подорвать всю индустрию во всем мире".

Микрочип - это американское изобретение. Но бизнес по производству чипов стал глобальным. В наши дни десятки крупнейших производителей полупроводников делают только 27% своих продаж в Америке. Только 20% их заводов находятся там физически. Huawei избежала худших последствий первоначального черного списка Америки, сменив поставщиков и совершив покупки у неамериканских заводов. Вместо этого новые меры американского правительства сосредоточены на узком профиле, а именно на американских фирмах по производству чипов, чья продукция не имеет заменителей.

Эпизод будет иметь более широкие последствия для индустрии высоких технологий. Китай может нанести ответный удар, нанося удар американским технологическим фирмам, которые зарабатывают деньги на материке, включая Apple. И поскольку ускоряется разделение Америки и Китая, технологические фирмы, которые находятся между этими двумя странами, экспериментируют со способами попытаться сохранить обе стороны довольными. 15 мая TSMC заявила, что построит завод по производству чипов в Аризоне стоимостью 12 миллиардов долларов. Четыре дня спустя китайский социальный медиа-гигант ByteDance заявил, что назначил Кевина Майера, руководителя Disney, руководить самым популярным приложением TikTok. Ответственный американец может ослабить беспокойство в Вашингтоне по поводу китайского приложения, которое установлено на миллионах американских смартфонов.

Технологическая война гарантирует снижение эффективности производства чипов. Большой вопрос заключается в том, что использование технологического влияния подрывает само американское господство, которое его и порождает. Никто не знает, насколько жизненно важна американская технология производства чипов, потому что до сих пор не было причин это выяснять. Многие правительства опасаются усиления влияния Китая. Но они могут быть раздраженными американской политикой, которая говорит их фирмам, с кем им разрешено вести дела. Они могут даже прийти к выводу, что стоит попробовать избежать таких ограничений со стороны американских поставщиков.

В конце концов, это случалось и раньше. Аэрокосмическая промышленность - это еще один высокотехнологичный бизнес, который Америка ревностно охраняет. Трудности, связанные с соблюдением драконовских экспортных правил, доказали свою состоятельность в торговле продукцией, не содержащей американских технологий. Американские ястребы считают, что возможность расправиться с компанией Huawei и замедлить технологическое развитие Китая стоит этого долгосрочного риска.