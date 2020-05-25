«Скорые не успевают приехать по всем вызовам» 25.05.2020, 16:21

Врач скорой помощи в Барановичах рассказал о ситуации в городе.

Барановичский городской кожно-венерологический диспансер почти полностью заполнен пациентами с Covid-19. Жителей с пневмонией также принимают две городские больницы. Скорые не успевают приехать по всем вызовам, сообщает Telegram-канал «Баста!».

"На начало дежурства вчера в кожно-венерическом диспансере оставалось шесть свободных коек, - пишет постоянный читатель канал, врач скорой помощи из Барановичей. - Больных свозим также в 1-ю и 2-ю городские больницы.

Костюмов противочумных на все вызовы не хватает, поэтому приходиться заезжать переодеваться если вызов связан с вирусом. Потом каждый раз на обработку – проходить дезинфекцию.

С улицы Скорины, 17 забрали с пневмонией во 2-ю городскую больницу. Если подтвердится Covid-19 – поедет в кожно-венерический.

Потом женщина на улице Брестской, 283. Она уже неделю болеет дома, температура повышена.

Мужчина на улице Вильчковского, 2. Пятый день болезни, держится высокая температура.

На 5-м переулке Шевченко, 22 тоже пациент с температурой, тоже неделю уже болеет.

Следующая госпитализация – Грунтовая, 86. Пневмония осложненная, отправили в кожно-венерический диспансер.

Умер пациент на улице Железнодорожная, 2, не успели. Констатировали смерть".

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