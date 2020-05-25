Гони ее прочь, тугу-печаль! 7 Антон Орех

25.05.2020, 16:28

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Антон Орехъ

Почему российские власти спешат провести голосование за поправки в конституцию.

Пора, братцы! Хватит уже ерундой заниматься! Сидеть дома, получать пропуска и напяливать маски с перчатками — это, конечно, очень увлекательное занятие, как и мытье рук с утра до ночи, но надо уже подумать о вещах действительно важных! А настоящие важные дела были определены для нас с вами еще в начале года.

Мы должны осознанно, патриотично и по-государственному проголосовать за обновленную Конституции. Защитить память предков — как они без нас? Спасти русский язык — он в опасности! Найти на страницах Основного закона место Богу — чтобы не только с неба на нас глядел Господь, но и с этих страниц! Определить место русского народа — центральное! И чтобы срокоисчисление нашего Президента начать сызнова — потому, что хоть и прежняя Конституция у нас, но новая. И хоть нельзя президенту более двух сроков президентом быть, но можно. И нужно!

И был бы он уже обнулен и поправки бы поправились, и бог бы с нами был, потому что мы русские, и предки под защитой оказались все как один (включая печенегов и половцев), и язык со всеми падежами и склонениями уже отдан был бы на сохранение. Но какая-то летучая-мышиная возня привела нас в неудобное положение и замедлила ход исторических процессов.

Парад не состоялся, к Ильичу на 150-летний юбилей никто не пришел. Конституция лежит где-то с истекшим сроком годности. И наш президент чувствует себя в новых обстоятельствах странно и неловко. Вся повестка смешалась. Как международную политику ему вести, когда границы закрыты? Как бить фашистов и гонять Бандеру по Донбассу, когда Бандера сам в маске и с санитайзером спрятался? Как теперь про Сирию народу говорить, если народу до магазина бы хоть добежать без опаски попасть под обстрел проверяющих пропуска? Люди по сто раз на дню селфи присылают, что изоляция не нарушена и штрафы, знай себе, оплачивают. Им не интересно всё, что интересно президенту. А тот возникает на мгновение из бункера, называет нас «родными», дает копеечку и негодует, что копеечка по пути к нам в полушку превратилась.

Некрасиво всё как-то, неловко, неудобно! Пора возвращаться к нормальной жизни и доставать старые пластинки. И вот уже говорят, что размораживают счета избиркомов, чтобы снова можно было тратить деньги на агитацию за Конституцию. Маски-то уже все куплены, доктора и пациенты не нуждаются больше ни в чем. Значит, спокойно можно тратить средства. И по домам вот-вот агитаторов запустят, а потом те же люди, презрев все мнимые опасности, придут к старикам и станут с них галочки собирать. Члены избиркомов же все как один заговоренные, вирусу неподверженные.

Впрочем, конкретных дат и чисел еще нет. Разные ходят слухи. То вроде уже решились провести 24 июня, да еще и сразу с Парадом совместить. Да еще и выходной сделать (или нерабочий?). Чтобы одним махом всех побивахом. Погнаться не за двумя зайцами, а за тремя сразу — и всех догнать.

Но, может, Парад и на попозже отодвинут. Голосование важнее — ему первейшее внимание. Я не удивлюсь, если в каких-то регионах и карантин поскорее снимут, чтобы всё для голосования изготовить. Нельзя же сегодня ограничения снять, а завтра уже плебисцит проводить. Надо пообвыкнуться. А если кто-то не уверен, что ковид повержен, что прошли мы и пик, и плато — так всегда для сомневающихся найдется хорошая статистика. В каких-то регионах цифры день за днем один и те же, словно это и не статистика заболеваемости, а график работы манометра. А в Дагестане такие показатели, что там уже 146% поправились, и никто не только не умирает, а кажется, даже рождается от вируса, прости господи…

…Нет, ну, вроде куда торопиться-то? Пусть бы сейчас действительно всё утряслось. Народ пришел бы в себя, эпидемия реально пошла бы на спад, а то и вовсе остановилась. Тем более, теплое лето вирусу помеха. Настроение у людей совсем другое было бы. И в голове их освободилось бы место для каких-то новых мыслей. А там и Парад, и Конституция — и всё, что хочешь.

Но не так всё просто. Ведь в какой спешке сама идея продвигалась с обнулением! До конца полномочий Путина времени — вагон! Но торопились. Скорость была почти как с референдумом в Крыму. Потому что не было у товарищей уверенности в завтрашнем дне. Не было чувства стабильности. Понимали, что так всё шатко, что чуть ли не в любой момент всё может поменяться — и поменяться не в ту сторону.

Так же и нынче. А кто сказал, что следом за первой волной не придет вторая? Только придет она в те регионы, которые вообще не готовы к эпидемии. Если даже Москве трудно, то чего об остальных говорить. Пример Дагестана перед глазами. В экономике лучше точно не станет. А вот хуже — наверняка!

На волне небольшой эйфории от снятия ограничений еще можно мозги напудрить. А когда народ оглядится и поймет, что после кризиса тысячи предприятий и фирм закрылись, что безработица исчисляется миллионами и перспективы мрачны — поди, впарь им голосование! Так что спешить надо. Чучелом, тушкой, но проводить это дело и поскорее с ним заканчивать.

Антон Орехъ, «МБХ медиа»