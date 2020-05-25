Мартинас Нагявичюс: «Зеленая энергия» поможет Литве в борьбе с БелАЭС 1 25.05.2020, 16:29

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Мартинас Нагявичюс

Фото: DELFI

Вильнюс — в лидерах ЕС по внедрению использования энергии из возобновляемых источников.

Изменится ли это сейчас и как «зеленая энергия» может помочь Литве не пустить на свой рынок энергию, которую будет производить АЭС в Островце? Об этом Charter97.org поговорил с президентом Литовской конфедерации возобновляемых источников энергии Мартинасом Нагявичюсом.

- Как сейчас развивается «зеленая энергетика» в Литве?

- До карантина Литва вырвалась в европейские лидеры по использованию энергии из возобновляемых источников, но сейчас темп развития значительно затормозился. Прежде всего замедлились все звенья логистики — начиная с Китая, где производилось много элементов для электростанций, работающих на возобновляемой энергии.

Тем не менее, мне хотелось бы обратить внимание, что несмотря на кризис инвесторы полны решимости и дальше вкладывать денежные средства в «зеленую энергетику». Правительство намерено придерживаться плана инвестиций в производство энергии из возобновляемых источников энергии и таким образом ускорить восстановление экономики страны от последствий кризиса, который вызвала пандемия коронавируса.

- Получается, что все хорошо?

- С одной стороны — да. С другой есть и угрозы. Во-первых, опять-таки страх и неуверенность людей перед будущим. Во-вторых, сейчас цены на природный газ и нефтепродукты низкие, поэтому если принять как должное, что эти цены удержатся очень долго, то окупаемость инвестиции в возобновляющиеся источники энергии будет значительно более долгой.

- Газ и нефть подешевели навсегда и о «зеленой энергии» стоит забыть?

- То, что нефть и газ подешевели — это временное явление и цена на них снова начнет расти, поэтому для Литвы сейчас самое время развивать «зеленую энергетику».

- Беларусь планирует ввести в эксплуатацию АЭС в Островце и наводнить регион дешевой энергией. Может ли это превратить рынок «зеленой энергии» в Литве в нерентабельный бизнес?

- Вовсе нет, Сейм принял закон, который запрещает поставки энергии не только c АЭС в Островце, но и из России в Литву, что автоматически означает, что предложение энергии сократится. Сократится предложение энергии, вырастет цена на электричество, а значит, чтобы эту цену уменьшить, придется развивать новые мощности по производству энергии. И такими мощностями именно и станут электростанции, которые производят энергию из возобновляемых источников.