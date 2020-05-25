Препарат, который рекомендовали от COVID-19, увеличивает риск смерти пациентов 1 25.05.2020, 17:51

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Американские медики проанализировали противомалярийные препараты.

Американские медики показали, что противомалярийные препараты увеличивают риск смерти у пациентов с COVID-19. Таким образом, эти методы лечения, по-видимому, не помогают пациентам, госпитализированным с новым коронавирусом, отмечают исследователи из Бостона, пишет nv.ua.

В ходе анализа были изучены результаты госпитализации 96 032 госпитализированных пациентов, 14 888 из которых получали те или иные формы противомалярийного лечения хлорохином и гидроксихлорохином в течение четырех месяцев. Данные пациентов были взяты из 671 больницы.

Хотя это не было рандомизированное контролируемое исследование (то есть и врачи и пациенты знали, какие лекарства используются), это крупнейшее исследование такого рода у пациентов с COVID-19. В нем изучались результаты пациентов, которых лечили гидроксихлорохином, гидроксихлорохином и макролидным антибиотиком, хлорохином.

В конечном счете, авторы не смогли найти преимущества в тех, кто получил лечение по сравнению с теми, кто не получил ни одной из комбинаций. Вместо этого, исследование показало увеличение частоты сердечных сокращений у тех, кто принимал лекарства.

В результате те, кто принимал лекарства, имели более высокий риск смерти по сравнению с теми, кто не принимал хлорохин и подобные препараты.

Работа носила наблюдательный характер, хотя в настоящее время проводятся рандомизированные контролируемые испытания, в ходе которых пациенты получают либо лекарство, либо плацебо.

Кроме того, еще два обсервационных исследования, опубликованные в Медицинском журнале Новой Англии и Американской медицинской ассоциации, показали, что среди тысяч госпитализированных пациентов с коронавирусом те, кто принимал противомалярийное лекарство гидроксихлорохин, не чувствовали себя лучше или хуже, чем пациенты, которые этого не делали.

При этом в Швеции медики решили отказаться от практики лечения больных с тяжелой формой коронавируса препаратами на основе хлорохина. По их наблюдениям, лекарства вызывали потерю периферического зрения, спазмы, а также тахикардию, которая может быть смертельно опасной для больных коронавирусом.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что принимает гидроксихлорохин, препарат от малярии, в качестве профилактического средства против коронавируса.

Американский лидер подчеркнул, что посоветовался по поводу этого лекарства с врачом, и тот одобрил его решение принимать таблетки. Глава государства заявил, что слышал много хорошего об этом препарате.

Также Трамп уточнил, что каждые несколько дней он сдает тесты на коронавирус и пока все они были отрицательными. Он добавил, что у него нет симптомов заболевания.