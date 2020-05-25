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Фотофакт: в Гомельских детских садах распространяется коронавирус

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  • 25.05.2020, 17:54
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Фотофакт: в Гомельских детских садах распространяется коронавирус

Учреждения не закрывают, несмотря на подтвержденный СOVID-19 у работников.

Как стало известно, в детсаде № 125 в Советском районе обнаружили коронавирус. Информацию подтверждает администрация, но учреждение продолжает работать до «распоряжения от вышестоящего руководства», пишет gomel.today.

После резонансной публикации, в редакцию обратились обеспокоенные родители, чьи дети посещают детсад № 91. По их словам, там аналогичная ситуация. У работника сада подтвержден коронавирус, введен масочный режим, но дети продолжают ходить в садик в штатном режиме. Администрация происшествие не скрывает, о чем свидетельствуют объявления.

Также читатели сообщают, что в детском № 104 заболел музыкальный работник. Детсад продолжает работать.


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