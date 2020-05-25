Во вторник в Беларуси ожидается до +22 градусов 25.05.2020, 18:24

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На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди.

Во вторник, 26 мая, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Ночью местами, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер будет северный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый.

Ночью термометры покажут 4-10 тепла, днем воздух прогреется до 16-22 выше нуля.

27 мая сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью по юго-востоку, а днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер будет северный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый.

Ночью прогнозируется +4...+10, днем будет 15-21 тепла.

В четверг, 28 мая, облачная с прояснениями погода сохранится. Ночью будет преимущественно без осадков, а утром и днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер ожидается северо-западный умеренный, при грозах порывистый.

Ночью будет 4-10 выше нуля, днем прогнозируется +15...+21.