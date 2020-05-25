Ученые: Избегающие перемен в жизни люди менее счастливы 2 25.05.2020, 18:27

1,389

Исследование было проведено с участием 22 тысяч людей.

Ученые из Чикагского университета провели исследование, в рамках которого было обнаружено, что избегающие перемен в жизни люди менее счастливы, передает ferra.ru.

В рамках работы исследователи привлекли порядка 22 тыс человек, которые стояли на пороге перемен в жизни. Сообщается, что некоторые планировали сменить работу, создать семью или же начать собственный бизнес. Так, для принятия верного решения им предлагалось кинуть монету. Те участники, которые получили решку - должны были поменять что-то, тогда как те, у кого выпал орёл должны были избежать перемен в жизни.

Выяснилось, что те люди, которые что-то изменили стали более счастливыми. Причем данный эффект фиксировался и в последующие шесть месяцев. В то же время те участники, которые должны были оставить все по старому - были рады своему решению лишь на протяжении двух месяцев.