Дания разрешила въезд иностранцам, у которых в стране есть любимый человек 25.05.2020, 19:00

14 марта Дания закрыла свои границы для иностранцев из-за пандемии коронавируса

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Отношения нужно подтвердить любовной перепиской.

В понедельник, 25 мая, Дания ослабила свой пограничный контроль с другими скандинавскими странами и Германией. Власти страны, в частности, позволили парам, разлученным из-за пандемии, встретиться снова, если они смогут доказать наличие отношений, сообщает Reuters.

Датская полиция заявила, что пары должны будут показывать общие текстовые сообщения, личные фотографии или личную информацию о своем партнере, чтоб доказать, что они находятся в отношениях более полугода.

Такое решение в стране раскритиковали, отметив, что это нарушение прав на неприкосновенность частной жизни.

"Я никогда не слышал о стране, где для въезда требуется показывать частные переписки или фотографии от партнера. Мы наконец позволили влюбленным посещать друг друга, но не защитили право на их приватность", – заявил датский политик Кристиан Хегаард в Twitter.

Jeg har aldrig hørt om et land, hvor indrejse kræver fremvisning af intime SMS'er fra kæresten eller fotos. Vi har (endelig) tilladt kærester at besøge hinanden, men ikke afskaffet retten til privatliv. Hvad med tro- og loveerklæringer i stedet? https://t.co/3owd7FYKSD #dkpol — Kristian Hegaard (@KHegaard) May 25, 2020

14 марта Дания закрыла свои границы для иностранцев из-за пандемии коронавируса, отмечает Reuters. В начале апреля власти страны приняли решение ослабить карантин, в частности, с 15 апреля в стране должны были возобновить работу детские сады и начальные школы.

По официальным данным на 25 мая, в Дании подтверждено заражение коронавирусом 11 387 человек, из них 563 скончались.