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Дания разрешила въезд иностранцам, у которых в стране есть любимый человек

  • 25.05.2020, 19:00
Дания разрешила въезд иностранцам, у которых в стране есть любимый человек
14 марта Дания закрыла свои границы для иностранцев из-за пандемии коронавируса
Фото: depositphotos.com

Отношения нужно подтвердить любовной перепиской.

В понедельник, 25 мая, Дания ослабила свой пограничный контроль с другими скандинавскими странами и Германией. Власти страны, в частности, позволили парам, разлученным из-за пандемии, встретиться снова, если они смогут доказать наличие отношений, сообщает Reuters.

Датская полиция заявила, что пары должны будут показывать общие текстовые сообщения, личные фотографии или личную информацию о своем партнере, чтоб доказать, что они находятся в отношениях более полугода.

Такое решение в стране раскритиковали, отметив, что это нарушение прав на неприкосновенность частной жизни.

"Я никогда не слышал о стране, где для въезда требуется показывать частные переписки или фотографии от партнера. Мы наконец позволили влюбленным посещать друг друга, но не защитили право на их приватность", – заявил датский политик Кристиан Хегаард в Twitter.

14 марта Дания закрыла свои границы для иностранцев из-за пандемии коронавируса, отмечает Reuters. В начале апреля власти страны приняли решение ослабить карантин, в частности, с 15 апреля в стране должны были возобновить работу детские сады и начальные школы.

По официальным данным на 25 мая, в Дании подтверждено заражение коронавирусом 11 387 человек, из них 563 скончались.


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