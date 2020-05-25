Видеофакт: В Молодечно врач в защитном костюме помог утятам перейти дорогу 25.05.2020, 19:02

фото: «Край.by»

Молодечненские медики спасают не только людские жизни.

Видео спасения утят появилось сегодня, 25 мая, сразу в нескольких пабликах в соцсетях, пишет «Край.by».

Судя по количеству комментариев и лайков под роликом «Миссия по спасению в Молодечно», он уже успел многих покорить.

Молодечненские медики спасают не только людские жизни. Как видно на видео, мужчина в защитном костюме помог утке с утятами пересечь оживленную проезжую часть. Медик оставался на дороге до тех пор, пока последний утенок не взобрался на бордюрный камень и не присоединился к своей семье.