Россиянам предложат скинуться на мегапроект «Газпрома» 25.05.2020, 19:14

Денег ФНБ РФ на газохимический комплекс в Усть-Луге уже не хватит.

Проект «Газпрома» по строительству газохимического комплекса в Усть-Луге стоимостью 750 млрд рублей можно профинансировать, привлекая деньги населения. Об этом в интервью РБК заявил в понедельник Игорь Шувалов - глава Внешэкономбанка, выступающего главным оператором инвестиционных проектов Кремля.

Комплекс по сжижению и переработке газа, который «Газпром» планировал совместно с «Русгаздобычей», рассчитывая к 2024 году производить 3 миллиона тонн полиэтилена ежегодно, власти намеревались оплатить за счет средств Фонда национального благосостояния.

Но в текущих условиях вряд ли проекту достанутся деньги фонда, заявил Шувалов. На 1 мая в ФНБ в оставалось 114,5 млрд долларов ликвидных активов - это не потраченные деньги, размещенные на валютных счетах в ЦБ.

По текущему курсу размер фонда составляет 8,2 триллиона рублей, при том что дефицит ресурсов в бюджетной системе достигает 8,5% ВВП, или почти 9 триллионов. Эта сумма включает как дыру в федеральном бюджете, так и выпадающие доходы регионов, Пенсионного фонда и фонда ОМС.

«Все должны понимать, что бюджетные обязательства этого и будущего года будут исполнены в полном объеме. <…> И для этого ФНБ нужен в первую очередь», - пояснил Шувалов.

Вместо денег фонда в проект «Газпрома» можно привлечь деньги граждан, считает он. «Мы считаем, что можно создавать фонды коллективных инвестиций, куда люди будут заинтересованы вкладывать, понимая, что они, например, акционеры Усть-Луги», - пояснил Шувалов. Что касается иностранных инвесторов, то их, по словам главы ВЭБа, нужно звать не сейчас, а потом. «В точке, в которой мы сейчас, позвать иностранного акционера - это одна цена. Но ВЭБ хотел бы на этом заработать. А когда вы запустили производство и начали отгружать продукцию, это другая цена», - пояснил Шувалов.

Комплекс в Усть-Луге - это уже второй подвисший в воздухе газохимический мегапроект «Газпрома». В начале 2019 года компания пыталась привлечь китайских инвесторов к стройке Амурский ГПЗ, который, по задумке, должен стать крупнейшим заводом по переработке газа.

Китайскому China Development Bank предложили оплатить 70% проекта общей стоимостью 14 млрд долларов. Однако банк, который управляется кабинетом министров КНР и находится в прямом подчинении у Госсовета - высшего органа власти Китая, - отказался от сделки.