Коронавирус выявлен на предприятии в Бобруйске

Коронавирус выявлен на предприятии в Бобруйске2
- 25.05.2020, 19:21
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Коронавирус добрался до предприятия «Аврорапласт».
Новый очаг коронавируса в Бобруйске - на предприятии «Аврорапласт». Заражение обнаружено у одной из работниц.
Об этом сообщает телеграм-канал «Баста!».
«ЧУП «Аврорапласт», вспышка коронавируса в цеху №4. Заболела женщина, три дня ходила на работу, потом у нее подтвердили «ковид». Цех закрыт на карантин. На предприятии около двухсот сотрудников, с зараженной контактировали не менее семи человек», - пишет один из сотрудников.
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