закрыть
25 мая 2020, понедельник, 20:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Коронавирус выявлен на предприятии в Бобруйске

2
  • 25.05.2020, 19:21
  • 1,697
Коронавирус выявлен на предприятии в Бобруйске

Коронавирус добрался до предприятия «Аврорапласт».

Новый очаг коронавируса в Бобруйске - на предприятии «Аврорапласт». Заражение обнаружено у одной из работниц.

Об этом сообщает телеграм-канал «Баста!».

«ЧУП «Аврорапласт», вспышка коронавируса в цеху №4. Заболела женщина, три дня ходила на работу, потом у нее подтвердили «ковид». Цех закрыт на карантин. На предприятии около двухсот сотрудников, с зараженной контактировали не менее семи человек», - пишет один из сотрудников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Ковровые бомбардировки
Ковровые бомбардировки Ирина Халип
Борьба за свободу сегодня — это борьба за жизнь
Борьба за свободу сегодня — это борьба за жизнь Наталья Радина
Лукашенко переключил внимание со смертей людей на «выборы»
Лукашенко переключил внимание со смертей людей на «выборы» Павел Северинец
Чуланные фюреры
Чуланные фюреры Андрей Санников