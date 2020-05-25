Коронавирус выявлен на предприятии в Бобруйске 2 25.05.2020, 19:21

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Коронавирус добрался до предприятия «Аврорапласт».

Новый очаг коронавируса в Бобруйске - на предприятии «Аврорапласт». Заражение обнаружено у одной из работниц.

Об этом сообщает телеграм-канал «Баста!».

«ЧУП «Аврорапласт», вспышка коронавируса в цеху №4. Заболела женщина, три дня ходила на работу, потом у нее подтвердили «ковид». Цех закрыт на карантин. На предприятии около двухсот сотрудников, с зараженной контактировали не менее семи человек», - пишет один из сотрудников.

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