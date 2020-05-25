Три фактора, которые говорят о скором подорожании Bitcoin 25.05.2020, 19:34

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Фото: cryptowikipedia.ru

Прогноз экспертов.

Цена биткоина может начать расти благодаря ослаблению китайского юаня, предположил аналитик портала Bitcoinist Яшу Гола. Он сослался на статью Bloomberg от 2019 г., в которой говорилось, что в том году китайские инвесторы использовали монету как защитный актив против девальвации национальной валюты. Более того, спрос на криптовалюту был настолько велик, что пользователи доплачивали по $300 за сделку в качестве премии, передает РБК.

Причиной ослабления юаня в прошлом году стали санкции, введенные США против КНР, подчеркнул Гола. По его словам, ситуация может повториться в текущей обстановке, если опираться на заявления правительства Соединенных Штатов. Вчера, 24 мая, советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен предупредил, что против Китая могут быть введены новые экономические санкции из-за закона о нацбезопасности в Гонконге.

«Похоже, что с этим законом о национальной безопасности они собираются в основном захватить Гонконг, и если они это сделают, то госсекретарь Помпео, скорее всего, не сможет подтвердить, что Гонконг сохраняет высокую степень автономии. Если это произойдет, то будут введены санкции против Гонконга и Китая», — сказал О’Брайен.

Гола добавил, что котировки биткоина и юаня преимущество имели отрицательную корреляцию. Когда цифровая валюта дорожала, национальная — дешевела. Это подтвердил партнер компании Placeholder Capital Крис Берниске. В своем Twitter-аккаунте он написал, что такая зависимость между активами за последние пять лет нарушалась только два раза. Следовательно, если курс юаня продолжит падать, цена биткоина, вероятно, будет расти.

If China's $CNY continues to weaken against $USD, then we could have a 2015 and 2016 repeat (pictured below), where $BTC strength coincided with yuan weakness. https://t.co/ISVJAZMX5O pic.twitter.com/VApfxe1SFw — Chris Burniske (@cburniske) May 22, 2020

«Если китайский юань продолжит ослабевать по отношению к доллару США, то может повториться ситуация 2015 и 2016 г., когда BTC дорожал на фоне слабеющего юаня», — пояснил Берниске.

Гола продолжил, что криптовалюта также может подорожать благодаря тому, что будет использоваться для обхода экономических санкций, наложенных США. Такая практика наблюдалась в других странах, например, в Венесуэле или Иране. Их жители покупали биткоин и другие цифровые активы, чтобы обойти запреты на международные банковские операции, а также для защиты от высокой инфляции, резюмировал аналитик.

Однако покупать биткоин сейчас, вероятно, рано, об этом говорит технический анализ. Сегодня, 25 мая, пять аналитиков высказались в пользу скорого снижения курса первой криптовалюты. Она может подешеветь до $8000, $7000 и даже $6000, уверены эксперты.