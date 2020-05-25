Ученые нашли «Эдемский сад» древнего человека 25.05.2020, 20:02

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фото: Naked Science

Исследователи изучили скрытую экосистему Палео-Агульской равнины.

Ученые из Колорадского университета в Денвере изучили Пиннакл-Пойнт – серию археологических памятников, пещер, которые входят в затопленный регион, известный как Палео-Агульская равнина. По их мнению, именно здесь мог располагаться Эдемский сад древних людей, сообщает zn.ua со ссылкой на Naked science.

Пиннакл-Пойнт располагается на южном побережье ЮАР, почти в 400 километрах от Кейптауна. Этот регион уже не первый десяток лет интересует ученых. В 2010 году группа исследователей выяснила, что 170 тысяч лет назад во времена оледенения здесь уцелела целая группа сапиенсов.

Новое же исследование ученые вели на протяжении десятилетий. Они пытались реконструировать то, как регион выглядел в эпоху плейстоцена. Основой работы стали особенности миграции антилоп из Пиннакл-Пойнта.

"Во время ледниковых циклов прибрежный шельф обнажился. Перед пещерными участками было бы огромное количество земли. Мы думали, что люди и плотоядные существа охотились на животных, когда мигрировали на восток и запад через шельф", - заявил ведущий автор исследования Джейми Ходжкин.

Чтобы понять миграционные модели, исследователи изучали изотопы углерода и кислорода зубной эмали 39 крупных травоядных. Зубная эмаль помогает выявлять характер миграций, отслеживая изменение уровня углерода в растениях, которые животное ест по мере роста зубов.

В качестве контрольного животного ученые использовали немигрирующую антилопу. После сравнения, оказалось, что у животных не было заметного миграционного паттерна. То есть, антилопы жили в одном месте и не мигрировали на зиму или лето.

"В Пиннакл-Пойнт они не страдали. Теперь мы знаем, что мощные речные системы формировали широкое побережье, поэтому животные не должны были мигрировать. Это было прекрасное место с точки зрения ресурсов. Во время межледниковых периодов, когда побережье сдвигалось к пещерам, у людей были моллюски и другие морские ресурсы. А когда в ледниковые времена побережье расширилось, у охотников был доступ к богатой земле. Охотникам не требовалось куда-то уходить, поскольку вокруг них жили многочисленные травоядные", - отметил Ходжкин.

Вместе с тем, ученые отмечают, что их исследование всего лишь первая попытка применить изотопные данные для проверки гипотезы о восточной и западной миграционных моделях. Для окончательного подтверждения выводов нужны дальнейшие исследования.