Вспышка COVID-19 выявлена в Селютском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов 1 25.05.2020, 20:05

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фото: selyuty.by

За последний месяц 15 человек умерло.

Вспышка коронавируса в Селютском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов, который находится в Витебском районе. Читатели телеграм-канала “Баста!” сообщают о смерти 15 человек.

"Селютский неврологический интернат, там находятся люди разных возрастов, но в основном пожилые, - пишет читатель. - Болеет около 80% пациентов. За последний месяц 15 человек умерло. Медицинский персонал работает посменно. 15 суток дежурят на территории, 15 суток дома. Из средств индивидуальной защиты - только марлевые маски и костюм из спанбонда на весь период дежурства.

Сотрудники интерната подтвердили информацию о распространении заражения.

"С 15 апреля дом-интернат функционирует в режиме полной изоляции", - сообщили нам.

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