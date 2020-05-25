YouTube будет укладывать пользователей спать 5 25.05.2020, 20:55

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Компания решила позаботиться о времени пользователей на сон.

Разработчики YouTube добавили в сервис опцию напоминания пользователю о том, что пора выключить видео и ложиться спать. Об этом сообщается в блоге Google.

В 2018 YouTube запустил функцию напоминания пользователю о том, что стоит сделать перерыв. С тех пор было отправлено уже более 3 млрд таких уведомлений, сообщили в Google. Компания решила пойти дальше и позаботиться о времени пользователей на сон.

Новая функция позволяет установить время отображения напоминаний. Также пользователи могут установить автоматическое выключение видео. Функция работает как будильник - с возможностью отложить или отключить уведомление. Функция доступна в настройках аккаунта учетной записи пользователя. В мобильных приложениях она доступна в разделе "Время просмотра".