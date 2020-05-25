закрыть
26 мая 2020, вторник, 0:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Власти Белыничского района закрыли на карантин школу

  • 25.05.2020, 21:05
  • 1,897
Власти Белыничского района закрыли на карантин школу
иллюстрационное фото

В школе был выявлен коронавирус.

После публикации в СМИ власти Белыничского района закрыли на карантин школу, в агрогородке Большая Мощеница, в которой был обнаружен очаги Covid-19. Детей хотят отправить в школу в соседней деревне, передает телеграм-канал “Баста!”.

"После вашей публикации власти района одумались и в Белыничах, и в агрогородке Большая Мощеница Могилевской области, - пишет читатель. - Закрыли на карантин школы из-за вспышки Covid-19. Всё бы ничего, но чиновники хотят пойти иным путем и начать возить детей из Большой Мощеницы в школу в агрогородок Техтин, которая расположена в 12 километрах.

Многие родители стали возмущаться по этому поводу, на что получили ответ о том, что детей просто не аттестуют".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Ковровые бомбардировки
Ковровые бомбардировки Ирина Халип
Борьба за свободу сегодня — это борьба за жизнь
Борьба за свободу сегодня — это борьба за жизнь Наталья Радина
Лукашенко переключил внимание со смертей людей на «выборы»
Лукашенко переключил внимание со смертей людей на «выборы» Павел Северинец
Чуланные фюреры
Чуланные фюреры Андрей Санников