Черногория открывает свои границы для туристов 3 25.05.2020, 21:08

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Белорусов среди тех, кому въезд разрешен, нет.

Черногория с первых чисел июня откроет свои границы с другими странами. Об этом заявил премьер-министр страны Душко Маркович, сообщает tut.by со ссылкой на Черногорскую общественную телерадиокомпанию.

По словам главы правительства, Черногория откроет свои границы для стран, которые соответствуют критериям Института общественного здравоохранения.

Маркович заявил, что уже с 1 июня границы будут открыты с Хорватией, Словенией, Австрией, Германией, Польшей, Чехией, Венгрией, Албанией и Грецией.

О том что в стране не осталось активных случаев заболевания коронавирусом, Институт общественного здравоохранения Черногории сообщил 24 мая.

Население Черногории — примерно 631 тысяча человек. В этой стране последней в Европе выявили коронавирус — первый случай зарегистрировали 17 марта. За два дня до этого — 15 марта — Черногория запретила въезд на территорию страны всем иностранным гражданам, кроме имеющих вид на жительство. Также власти вводили обязательную самоизоляцию для всех въезжающих в Черногорию, закрыли все отели и рестораны, в магазинах было введено ограничение на число покупателей.

Как отметил Маркович, страна добилась успеха без комендантского часа и чрезвычайного положения. Премьер добавил, что круг стран, для которых Черногория может открыть свои границы, будет расширяться.

Ранее, напомним, авиасообщение с Беларусью, как со страной с высоким риском заражения коронавирусом, ограничили Эстония и Австрия.