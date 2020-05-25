Президент Нигерии заявил, что у страны нет денег на импорт продуктов питания 2 25.05.2020, 21:36

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фото: AFP

Нигерия является самой густонаселенной страной Африки.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил, что нигерийские фермеры должны производить достаточно еды, чтобы люди в стране могли кушать. Он добавил, что у Нигерии "нет денег на импорт" продуктов питания.

Об этом сообщает BBC.

Комментарии президента следуют за опасениями по поводу отсутствия продовольственной безопасности во время пандемии коронавируса и роста цен на продовольствие в самой густонаселенной стране Африки, которой является Нигерия.

Согласно Программе ООН по продовольствию и сельскому хозяйству, даже до кризиса COVID-19 фермеры не могли удовлетворить спрос население Нигерии, составляющее около 200 миллионов человек.

Хотя сельскохозяйственный сектор остается основным работодателем для населения страны, государство пренебрегало им, поскольку экономика Нигерии была в основном сосредоточена на доходах от нефти.

Отмечается, что цены на продукты питания в стране выросли с момента появления пандемии коронавируса, а доходы правительства сильно пострадали от падения мировых цен на нефть.

При этом Международный валютный фонд прогнозирует, что экономика Нигерии, которая является крупнейшей в Африке, сократится на 1,5% в 2020 году.