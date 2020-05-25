Президент Нигерии заявил, что у страны нет денег на импорт продуктов питания

Президент Нигерии заявил, что у страны нет денег на импорт продуктов питания2
- 25.05.2020, 21:36
- 3,386
Нигерия является самой густонаселенной страной Африки.
Президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил, что нигерийские фермеры должны производить достаточно еды, чтобы люди в стране могли кушать. Он добавил, что у Нигерии "нет денег на импорт" продуктов питания.
Об этом сообщает BBC.
Комментарии президента следуют за опасениями по поводу отсутствия продовольственной безопасности во время пандемии коронавируса и роста цен на продовольствие в самой густонаселенной стране Африки, которой является Нигерия.
Согласно Программе ООН по продовольствию и сельскому хозяйству, даже до кризиса COVID-19 фермеры не могли удовлетворить спрос население Нигерии, составляющее около 200 миллионов человек.
Хотя сельскохозяйственный сектор остается основным работодателем для населения страны, государство пренебрегало им, поскольку экономика Нигерии была в основном сосредоточена на доходах от нефти.
Отмечается, что цены на продукты питания в стране выросли с момента появления пандемии коронавируса, а доходы правительства сильно пострадали от падения мировых цен на нефть.
При этом Международный валютный фонд прогнозирует, что экономика Нигерии, которая является крупнейшей в Африке, сократится на 1,5% в 2020 году.