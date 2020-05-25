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Обвиняемого в шпионаже американца Уилана хотят посадить в РФ на 18 лет

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  • 25.05.2020, 21:48
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Обвиняемого в шпионаже американца Уилана хотят посадить в РФ на 18 лет
Пол Уилан
Фото: EPA/ТАСС

ФСБ задержала американца Пола Уилана в 2018 году.

Российские прокуроры запросили в суде Москвы 18 лет тюремного заключения в качестве наказания для американца Пола Уилана, которого судят по обвинению в шпионаже. Об этом сообщил "Интерфакс".

Гражданин США в последнем слове просил оправдать его в связи с невиновностью. Защита также настаивала на оправдании. Приговор будет оглашен 15 июня.

28 декабря 2018 года сотрудники ФСБ задержали Уилана в Москве по подозрению в ведении шпионской деятельности. 3 января 2019 года Уилану предъявили обвинение, он находится под стражей. 23 августа ему продлили арест до 29 октября.

У уроженца Канады Уилана несколько гражданств, в том числе британское и ирландское.


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