Обвиняемого в шпионаже американца Уилана хотят посадить в РФ на 18 лет 3 25.05.2020, 21:48

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Пол Уилан

Фото: EPA/ТАСС

ФСБ задержала американца Пола Уилана в 2018 году.

Российские прокуроры запросили в суде Москвы 18 лет тюремного заключения в качестве наказания для американца Пола Уилана, которого судят по обвинению в шпионаже. Об этом сообщил "Интерфакс".

Гражданин США в последнем слове просил оправдать его в связи с невиновностью. Защита также настаивала на оправдании. Приговор будет оглашен 15 июня.

28 декабря 2018 года сотрудники ФСБ задержали Уилана в Москве по подозрению в ведении шпионской деятельности. 3 января 2019 года Уилану предъявили обвинение, он находится под стражей. 23 августа ему продлили арест до 29 октября.

У уроженца Канады Уилана несколько гражданств, в том числе британское и ирландское.