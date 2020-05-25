Ученые создали кирпичи из пластиковых отходов 5 25.05.2020, 22:01

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иллюстрационное Фото: pixabay.com

Изделия не уступают по механическим свойствам глиняным кирпичам.

Ученые создали кирпичи из пластиковых отходов, отходов растительного волокна и песка. Получившиеся в результате изделия не уступают по механическим свойствам глиняным кирпичам, говорится в работе ученых из Университета Флиндерс. Исследование описано в журнале Chemistry - A European Journal.

На строительную отрасль приходиться около 18% мировых выбросов углекислого газа. Большая часть этих выбросов приходится на некоторые строительные материалы, такие как цемент.

В своей работе исследователи переработали ПВХ-отходы, а также растительное сырье, создав из него порошкообразный каучук, из которого можно производить как кирпичи, так и цемент для строительства. Вещество может подвергаться наргеву, сжатию и растяжения — это позволит использовать его в различных областях, от строительства до ремонта автомобилей.

Способность материала смешиваться с различными видами наполнителей позволит создать на его основе совершенно новые виды композитных материалов, отмечают авторы исследования.